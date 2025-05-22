Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 мая

10:41. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

10:34. Сегодня ночью БПЛА атаковал автомобильный мост вблизи деревни Семеново Рыльского района Курской области. В результате удара повреждены покрытие и ограждение путепровода. Движение транспорта не нарушено. Пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

10:24. Угроза атаки БПЛА объявлена в Ельце и Елецком округе Липецкой области — МЧС.

10:13. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 44 боеприпасов и 94 беспилотников. В результате пострадали два человека, разрушения получили 20 жилых домов и десять автомобилей, а также трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:57. ВС РФ приняли решение о введении временных ограничений на работу мобильного интернета и предоставление услуг связи в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

09:16. Беспилотник ВСУ снова атаковал автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он успел покинуть машину, но получил травму бедра и руки. Находится в больнице. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

08:02. За ночь в Курской области один раз объявлялась ракетная опасность, она действовала с 5:37 до 5:40. Это следует из данных федерального оперштаба.

07:51. Ночью над Россией сбили 105 БПЛА, в том числе 14 над Орловской областью, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской, семь — над Воронежской, три — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

06:40. Отбой опасности атаки БПЛА в Ельце и Елецком округе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Предупреждение объявили в 23:09 21 мая.