ЮАР: история законов о земле

В 1913 году в Южно-Африканском Союзе (королевство-доминион Британского содружества, существовавшее до 1961 года, когда была провозглашена Южно-Африканская Республика) был принят Закон о землях коренных народов, который ограничил право коренных жителей владеть землей — 8% площади земель государства. В 1936 году был принят новый документ — Закон о доверительном управлении и землепользовании коренных народов. По нему черное население могло владеть 13% земель. В 1991 году ограничения по площади были сняты Законом об отмене мер по распределению земли по расовому признаку.

В 1994 году политика апартеида была отменена. Три десятилетия спустя вопрос о земле остается одним из самых острых. Согласно земельному аудиту (.pdf), на 2017 год белым фермерам принадлежало 72% сельскохозяйственных земель. Цветному населению (расовой группе смешанного происхождения) принадлежало еще 15% земель. Индусам — 5%. Черному населению — всего 4% (оставшиеся 4% в документе обозначены как «другое» и «смешанное владение»).

При этом численность (.pdf) белого населения страны — 4,5 млн человек (7,2% от общей численности населения страны), в том числе 2,7 млн африканеров, цветного населения — 5,3 млн человек (8,3%), черного — 51,5 млн человек (81,7%).

Перераспределению земли, в частности, мешало противоречие в законах. В статье 25 принятой в 1996 году конституции страны говорится, что сумма компенсации за экспроприируемую собственность, время и способ оплаты должны быть «справедливыми и беспристрастными, отображать справедливый баланс между публичным интересом и интересом лица, которого касается экспроприация». При этом долгое время действовал принятый еще в 1975 году, в период апартеида, Закон об экспроприации земли, гласивший, что государство обязано заплатить землевладельцу, у которого изымается земля, по принципу «заинтересованный продавец, заинтересованный покупатель». То есть продавец должен хотеть продать землю, и за ту сумму, которая ему кажется справедливой.

В 2016 году в парламент был внесен законопроект об отмене закона 1975 года, с тем чтобы государство могло, в соответствии с конституцией, экспроприировать земли «на публичные потребности и в публичных интересах», без учета «заинтересованного продавца». Принятый обеими палатами парламента законопроект тогдашний президент ЮАР Джейкоб Зума под давлением общественности вернул на доработку.

В декабре 2017 года на съезде правящей партии «Африканский национальный конгресс» была принята резолюция о переходе к экспроприации земель без компенсаций. В феврале 2018-го парламент ЮАР принял на рассмотрение внесенное депутатами от партии «Борцы за экономическую свободу» предложение о поправке в конституцию, позволяющей экспроприацию без компенсации.

Обсуждение этой поправки длилось до 2021 года, и принята она не была. Еще в 2018-м на дебаты в ЮАР по этому вопросу обратили внимание Такер Карлсон и Дональд Трамп.

23 января 2025 года президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал Закон об экспроприации земли, регламентирующий отчуждение земли в публичных интересах.