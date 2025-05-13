Великое переселение африканеров

В понедельник, 12 мая, в Вашингтон прибыл первый рейс из Южно-Африканской Республики с запросившими убежище африканерами — потомками белых поселенцев из Европы. В США, где после прихода к власти Дональда Трампа всеми возможными способами борются с мигрантами, белых южноафриканцев встретили с распростертыми объятиями. Их релокация не стала бы возможной без вмешательства президента Трампа, который ранее поручил своему правительству «содействовать переселению африканерских беженцев, спасающихся от спонсируемой правительством (ЮАР.— “Ъ”) расовой дискриминации». Между тем решения новой американской администрации привели к обострению отношений между Вашингтоном и Преторией.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Африканерские беженцы

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Когда вылетевший из Кейптауна самолет в понедельник около полудня по местному времени приземлился в Вашингтоне, в аэропорту имени Даллеса переселенцев из ЮАР уже ждали члены американской администрации. Встречавший группу из почти шести десятков африканеров замгоссекретаря Кристофер Ландау был польщен тем, что многие из них спускались с самолета с американскими флагами в руках.

Дипломат даже усмотрел в сцене параллель с историей своего отца, еврея из Австрии, который в свое время «был вынужден покинуть страну, когда пришел Гитлер» и бежать сначала в Южную Америку, а затем в Соединенные Штаты.

«Для нас большая честь встретить вас здесь сегодня»,— приветствовал господин Ландау будущих американцев.

Позднее, беседуя с журналистами, Кристофер Ландау сообщил: многие из прибывших в США спецрейсом были потомственными фермерами, «а теперь сталкиваются с угрозой не только экспроприации, но и прямого насилия». «Мы посылаем четкий сигнал, что США действительно отвергают вопиющее преследование людей по расовому признаку, происходящее в Южной Африке»,— сказал дипломат.

Вывоз группы африканеров из ЮАР едва ли можно назвать неожиданностью. Дональд Трамп не скрывал своего отношения к южноафриканскому правительству, которое, по его мнению, дискриминирует белое население страны. И если в самом начале срока американский лидер позволял себе просто нелестные высказывания в адрес южноафриканского руководства, то уже в феврале продемонстрировал свою позицию не только на словах — а именно, решил прекратить помощь и содействие ЮАР.

В тексте соответствующего распоряжения президента США от 7 февраля упоминался принятый в 2024 году властями ЮАР закон об экспроприации, который фактически дает правительству зеленый свет на конфискацию земель африканеров без компенсации. Закон вызвал недовольство среди белого населения, хотя, по утверждению местных властей, до сих пор и не применялся. Как считает господин Трамп, этот закон и другие действия правительства ЮАР «направлены на уничтожение равных возможностей в сфере занятости, образования и бизнеса» и «подпитывают непропорциональное насилие в отношении землевладельцев, находящихся в неблагоприятном положении на расовой почве». На этом основании американский лидер и распорядился прекратить финансирование всех программ в ЮАР и запустить процесс ускоренного рассмотрения заявлений на получение африканерами убежища в США.

Как писало агентство Associated Press со ссылкой на имеющийся у него в распоряжении документ подразделения Министерства здравоохранения и социальных служб США, администрация действительно обозначила переселение африканеров в США как приоритет.

По данным AP, в документе говорится, что американские службы готовы помочь прибывающим из ЮАР беженцам с жильем, мебелью и другими предметами домашнего обихода, а также расходами на продукты, одежду и подгузники.

Между тем в правительстве ЮАР указали, что заявления американских властей о нарушениях прав человека со стороны властей Южной Африки не соответствуют действительности. Там также назвали «нелепостью» тот факт, что США будут присваивать статус беженцев представителям группы южноафриканского населения, которая остается одной из самых экономически привилегированных, в то время как уязвимые группы из других частей света подвергаются в США депортации и сталкиваются с отказами в получении убежища.

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Власти ЮАР не стали препятствовать выезду из страны группы африканеров, но выразили протест против заявлений американцев. В правительстве утверждают, что обвинения в насилии против белых фермеров не подтверждаются статистическими данными, и заверяют, что в ЮАР достаточно структур для решения проблем дискриминации. В понедельник президент ЮАР Сирил Рамафоса представил ситуацию так, что белые африканеры уехали, потому что выступали против политики, направленной на устранение расового неравенства, проявления которого все еще местами сохраняются со времен апартеида. «Мы считаем, что американское правительство неправильно восприняло ситуацию, но мы продолжим диалог»,— сказал он. По сообщениям СМИ, ожидается, что Дональд Трамп и Сирил Рамафоса могут провести встречу в ближайшие месяцы.

Такая политика нового лидера не вызвала всеобщего одобрения и в самих Штатах. Например, среди встречавших в аэропорту рейс из ЮАР была исполнительный директор оказывающей помощь беженцам некоммерческой организации Homes Not Borders Лора Томпсон Осури, которая приветствовала группу африканеров табличкой с цитатой из толкового словаря:

«Беженец. Существительное. Человек, который был вынужден покинуть свою страну из-за преследований, войны или насилия». Ниже было приписано: «Африканеры не являются беженцами».

С осуждением выступили и отдельные политики из лагеря демократов. Так, сенатор Джин Шахин из Комитета по иностранным делам назвала шаг «озадачивающим», заявив, что «решение администрации поставить одну группу на передний план явно политически мотивированно и является попыткой переписать историю».

В понедельник Дональд Трамп, застигнутый врасплох вопросом о том, почему белые южноафриканцы получают приоритет над ищущими убежище в США жертвами голода и войны в других частях континента, в очередной раз повысил градус своей риторики. Назвав действия южноафриканских властей «геноцидом», он заявил, что поддерживает африканеров не потому, что они белые, а потому, что они подвергаются насилию и убийствам. При этом американский лидер так и не ответил на вопрос, чем эта группа «беженцев» отличается от беженцев из других стран Африки южнее Сахары, из Ирака и Афганистана, программа переселения которых была приостановлена Дональдом Трампом в январе.

Примечательно, что в тот же день, когда группа из ЮАР прибыла в США, американское правительство объявило о прекращении действия для граждан Афганистана статуса «временно защищенных лиц», который защищал их от депортации. В правительстве сослались на улучшение ситуации с безопасностью в стране, а замгоссекретаря Кристофер Ландау на соответствующий вопрос журналиста ответил, что одним из соображений в пользу переселения в США африканеров, а не афганцев, было то, что первые «могли бы легко ассимилироваться в стране».

«В то время как все заботятся о традиционно преследуемых группах, таких как чернокожие и латиноамериканцы, один из идеологических столпов политики Дональда Трампа — это защита белого человека»,— рассказал “Ъ” американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

По его словам, в администрации господина Трампа есть довольно влиятельное крыло сторонников такого этнонационализма, неформальным вождем которого считается Стивен Бэннон. Немалую роль играет и выходец из ЮАР Илон Маск, открыто возмущавшийся политикой южноафриканского руководства. «Рассматривать приезд африканеров нужно прежде всего как важный для Дональда Трампа лично и для его окружения символический жест,— уверен эксперт.— Жест, призванный показать, что США заботятся о преследуемых людях. Только преследуемые люди — это не только те, кого провозглашает левый мейнстрим, но и гонимые белые фермеры».

Анастасия Домбицкая