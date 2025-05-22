За ночь сбили 105 БПЛА над десятью российскими регионами

В период с 0:00 до 5:30 мск российские средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 35 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Орловской, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской областью. Еще десять БПЛА сбито над Тульской областью, девять — над Калужской, семь — над Воронежской областью. По три БПЛА уничтожили над Липецкой и Смоленской областями, один — над Брянской областью.

В Москве на фоне атак БПЛА приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Мэр Сергей Собянин сообщал, что на месте падения обломков работают сотрудники оперслужб. В Туле дрон врезался в крышу многоквартирного дома, пострадали два человека.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram, что в регионе пострадавших и разрушений нет. Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил об отсутствии жертв. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сказал, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы, подробности он не привел.

Власти Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областей информацию об атаках пока не комментировали.