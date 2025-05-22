Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 26

Силы ПВО сбили шесть БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Всего в ночь на 22 мая было сбито 23 беспилотника. На месте падения обломков работают сотрудники оперслужб.

Всего за 21 мая над столицей было уничтожено 27 БПЛА. Главные аэропорты столицы приостанавливали свою работу в течение дня. Сейчас не выпускают и не принимают авиарейсы в аэропортах Внуково и Шереметьево.

Об отражении атаки еще трех БПЛА Сергей Собянин сообщил в 5:30 мск.