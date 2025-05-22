Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу на несколько часов

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский с 4:10 мск приостановили выпуск и прием авиарейсов, сообщили в Росавиации. В это же время аэропорт Шереметьево вернулся к работе.

Еще один из главных московских аэропортов — Внуково — все еще находится под временными ограничениями.

Всего в ночь на 22 мая силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают сотрудники оперслужб.

В 5:55, по данным Росавиации, аэропорты Домодедово и Жуквоский вернулись к работе.