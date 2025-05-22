В Туле беспилотник врезался в крышу дома

Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы, сообщил в Telegram губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, два человека получили «легкой степени ранения».

Как уточнил губернатор, средства ПВО отражают уже десятую волну воздушной атаки на регион. Обломками БПЛА в Туле также повреждены несколько жилых и нежилых зданий. Господин Миляев добавил, что опасность атаки БПЛА на территории области сохраняется.

Накануне поздно вечером над Тульской областью сбили один беспилотник, сообщало Минобороны. 21 мая в регионе для обеспечения безопасности населения отключали мобильный интернет.