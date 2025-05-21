В Орловской области при атаке БПЛА получил повреждения завод полупроводников

Болховский завод полупроводниковых приборов получил повреждения в результате массированной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. За ночь над регионом сбили 37 БПЛА, с утра — еще 16 дронов.

В городе Болхове также получило повреждения несколько частных жилых домов. На местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет, уточнил господин Клычков в Telegram.

В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили 127 БПЛА над девятью российскими регионами и над акваторией Черного моря. В предыдущий раз Орловская область была атакована 6 мая, тогда над ее территорией сбили семь БПЛА. Также обошлось без жертв.