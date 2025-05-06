Силы ПВО сбили 57 украинских беспилотников над территорией России

МВД сообщило о попытках атаковать российские регионы. Вечером после 18.40 мск средства ПВО сбили 57 беспилотников.

Большая часть из них сбита над Брянской областью — 31. Четырнадцать — над Курской, семь — над Орловской, по два — над Калужской и Рязанской областями и один — над Крымом. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

Перед этим ПВО сбили еще 13 БПЛА над территорией РФ. Семь из них — над Калужской областью, четыре — над Тульской и два — над Московской. Из-за опасности воздушных атак временно не работают аэропорты в Москве, Калуге, Нижнем Новгороде, Тамбове и Ярославле. В Жуковском ограничения на вылет и прилет судов введены уже в третий раз за сутки.

Екатерина Отрашкевич