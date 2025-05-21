За ночь сбили 127 БПЛА над девятью российскими регионами

В период с 20:00 мск 20 мая до 4:05 мск 21 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 41 БПЛА сбили над Брянской областью, 37 БПЛА — над Орловской областью, 31 БПЛА — над Курской областью. Еще шесть дронов уничтожили над Московской областью, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью, по одному БПЛА — над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря.

В Белгородской области вчера вечером беспилотник ударил по «Газели» в селе Нежеголь Шебекинского округа, в результате пострадал водитель. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. Орловский губернатор Андрей Клычков также заявил об отсутствии жертв и последствий на земле. Аналогичную информацию привели губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Калужской области Владислав Шапша и губернатор Рязанской области Павел Малков. Власти Владимирской и Курской областей ночные атаки пока никак не комментировали.