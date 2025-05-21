За утро российские ПВО сбили 32 украинских беспилотника

В период с 4:00 до 8:00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. 16 беспилотников уничтожено над Орловской областью, 10 — над Брянской, 6 — над Курской.

В Орловской области повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также написал в своем канале об отсутствии пострадавших и разрушений после атаки беспилотников.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 127 БПЛА над девятью российскими регионами. Обошлось без жертв и разрушений на земле.