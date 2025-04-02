Программу восстановления Курской области разработают к 1 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и реализовать программу восстановления объектов инфраструктуры Курской области. Доклад к 1 июля подготовят премьер-министр Михаил Мишустин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Из поручения президента следует, что после представления программы главы правительства и региона будут отчитываться о ее реализации ежеквартально.

Также Владимир Путин распорядился ежемесячно выплачивать из бюджета 65 тыс. руб. жителям Курской области, которые лишились жилья и другого имущества в результате действий ВСУ в регионе. Они должны получать деньги до полного освобождения области, следует из поручения. Ответственным за исполнение также назначен Михаил Мишустин. По этому вопросу он должен будет подготовить доклад до 10 апреля.

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