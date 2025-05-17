В Курской области разминировано 35 тыс. га территории

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что разминирование региона ведется ежедневно. По его словам, проверено уже 35 тыс. га территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ежедневно до нескольких десятков тысяч... так называемых взрывоопасных предметов саперы, взрывотехники находят. Поэтому мы здесь очень к этому осторожно и аккуратно подходим»,— рассказал он в эфире «России 24».

Бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона от ВСУ. К июлю власти должны разработать программу восстановления объектов инфраструктуры области.

О жизни под оккупацией в Курской области — в репортаже «Ъ» «Возвращенные».