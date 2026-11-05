Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что конкретных планов по контактам Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. «Но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы»,— добавил представитель Кремля.