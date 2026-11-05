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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
МирПереговоры

Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом турецкий президент заявил на борту самолета, возвращаясь из Южной Кореи, передает Reuters.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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31 октября в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем переговоров стала безопасность судоходства в Черном море. «Мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса», — отметил турецкий президент.
По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и другие официальные лица обсуждают с обеими сторонами потенциальную встречу делегаций России и Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что конкретных планов по контактам Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. «Но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы»,— добавил представитель Кремля.
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