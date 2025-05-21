Что известно о поездке Владимира Путина в Курскую область 20 мая. Главное

Пресс-служба Кремля сообщила, что вчера вечером президент России посетил Курскую область, где встретился с врио губернатора Александром Хинштейном и волонтерами. Это первая поездка Владимира Путина в регион с момента его освобождения от ВСУ. Президент также посетил строящуюся АЭС и провел совещание с руководителями муниципалитетов в Курчатове. О чем говорил господин Путин — в подборке «Ъ».

Что сказал

ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы России.

Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника.

Обстреливающие памятники в Курской области ВСУ даже на конкурсе идиотов займут второе место. Потому что идиоты.

Священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения. Знаю о потерях среди них на СВО.

БПЛА сейчас одно из ключевых направлений.

Вся Россия сейчас — одна команда.

Главный залог успеха в бою — внутренняя мотивация человека делать то, что ждет от него Родина.

Что поручил