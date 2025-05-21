Google анонсировала первый генератор видео со звуком Veo 3

Американская корпорация Google представила новую ИИ-модель Veo 3, способную по текстовому запросу создавать не только видеоряд, но и звуковое сопровождение. Алгоритм автоматически синхронизирует видео и аудио, а также генерирует эффекты, фоны и даже диалоги без дополнительных вводных от пользователя.

По словам разработчиков Google, Veo 3 понимает контекст кадров и сама подбирает звуковую дорожку, а пользователи могут задать характер звучания реплик, а также описание персонажей и окружения. В Google отмечают, что все ролики помечаются невидимым водяным знаком SynthID, что затруднит их использование в дипфейках. Veo 3 уже появилась в приложении Gemini для подписчиков тарифа AI Ultra ($249 в месяц).

На рынке генеративных видео уже присутствуют решения от Runway, OpenAI и Alibaba, однако никто из них не предлагает полноценного звукового сопровождения, способного стать конкурентным преимуществом Veo 3.

Евгений Федуненко