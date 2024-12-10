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Коммерсантъ FM
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OpenAI сделала доступным для пользователей ИИ-генератор видео Sora

Компания OpenAI запустила модель искусственного интеллекта Sora для генерации видеороликов по текстовым запросам. Опробовать ее могут платные пользователи ChatGPT в США и в некоторых других странах — в России и ЕС модель недоступна.

Пользователям доступна версия нейросети под названием Sora Turbo — она может генерировать видеоролики в разрешениях от 480p до 1080p и длиной от 5 до 20 секунд.

Генерация роликов будет стоить «кредитов». Ролик в разрешении 480p будет стоить от 20 до 150 кредитов, видео 720p — от 30 до 540 кредитов, а ролик 1080p — от 100 до 2000 кредитов. Пользователи базового плана ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц получат 1 тыс. кредитов в месяц — это позволит сгенерировать до 50 видео длительностью пять секунд и разрешением 720p.

Подписчики тарифа ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц получат 10 тыс. кредитов, на которые можно будет сгенерировать 500 видео длительностью 20 секунд в формате 1080p. Также они смогут осуществлять до пяти генераций видео одновременно и скачивать ролики без водяных знаков. По умолчанию сгенерированные Sora видео будут иметь метаданные C2PA и видимые водяные знаки.

Евгений Федуненко

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