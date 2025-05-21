От угольщиков увозят скидки

Минтранс не увидел необходимости в скидках на железнодорожную транспортировку угля на Северо-Запад и Юг, которые в числе мер поддержки отрасли одобрил президент РФ Владимир Путин. По данным министерства, угольщики выставляют по этим направлениям заявки, кратно превышающие план. Участники рынка отмечают, что объем поданных заявок, в отличие от объема удовлетворенных, не позволяет оценить спрос, но и скидки, даже если будут приняты, не станут панацеей.

Минтранс считает, что экономика транспортировки угля в северо-западном и южном направлении складывается и без предоставления железной дорогой скидок, следует из письма замминистра Алексея Шило в Минэнерго от 19 мая (есть у “Ъ”). По информации ОАО РЖД, сообщается в письме, грузоотправители «продолжают заявлять объемы перевозки каменного угля в направлении портов Северо-Запада и Юга кратно выше, чем параметры финансового плана ОАО РЖД на 2025 год, одобренного правительством РФ».

Так, объем перевозок, заявленный грузоотправителями на порты Северо-Запада с января по апрель, составлял 38,4 млн тонн, что на 19,5 млн тонн выше утвержденного финансового плана погрузки, а на порты Юга — 31,2 млн тонн — на 23,1 млн тонн выше. В мае, говорится в письме, превышение заявленного объема на порты Северо-Запада составляет 0,9 млн тонн, на порты Юга — 0,2 млн тонн. «Высокая заявочная база свидетельствует о возможности угольных компаний реализовывать свою продукцию при текущем уровне цен и стоимости транспортировки»,— резюмирует господин Шило в письме. В Минтрансе, Минэнерго и ОАО РЖД от комментариев отказались.

Введение ОАО РЖД скидок в 12,8% на экспорт на Северо-Запад и Юг и возврат понижающих коэффициентов 0,4 на дальность и 0,895 для энергетического угля на срок с 1 мая по 31 декабря входило в число предложений вице-премьера Александра Новака по поддержке угольной отрасли. Как сообщал “Ъ”, эти меры поддержал президент РФ Владимир Путин. (см. “Ъ” от 13 мая). Скидку ОАО РЖД предполагается компенсировать из бюджета.

Угольщики не считают, что аргументы Минтранса свидетельствуют об отсутствии потребности в скидках. «Происходит подмена понятий — заявки на перевозку не равны отправленным грузам,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в отрасли.— Ранее в ОАО РЖД говорили, что половина заявок не исполняется, происходит отказ от погрузки».

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