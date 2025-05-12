Вагоны сбивают себе цену

Стоимость предоставления вагонов под перевозку угля обновила минимумы с начала 2023 года. По оценкам аналитиков, в апреле ставки снизились почти на 15%, и в операторском сегменте резерва для повышения рентабельности перевозок не осталось. Некоторый потенциал эксперты видят в снижении уже сократившихся ставок на перевалку в портах, но основной — в скидках к тарифу ОАО РЖД или прямом государственном субсидировании отрасли. Монополия пока идет на уступки угольщикам лишь в том же операторском сегменте — через дочернюю Федеральную грузовую компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ставки на предоставление вагонов под перевозку угля в апреле снизились на 14,7%, до 2,21 тыс. руб. за вагон в сутки, свидетельствует данные NEFT Research. Это произошло, говорится в исследовании, из-за «удешевления твердого топлива за рубежом и сокращения объемов отгружаемого угля».

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что всего в апреле по сети было отправлено 26,4 млн тонн угля, что на 6,7% меньше, чем годом ранее, из них на экспорт — 14,4 млн тонн (минус 4,6%). Экспорт в восточном направлении вырос на 4,8%, до 9,5 млн тонн, в южном — в 1,6 раза, до 1,4 млн тонн, а в северо-западном — сократился на 22,3%, до 3,4 млн тонн. За четыре месяца экспорт угля составил 59,9 млн тонн, что соответствует уровню 2024 года. В восточном направлении на экспорт перевезено 38,6 млн тонн (рост на 2,8%), в южном — 7,4 млн тонн (рост в 1,7 раза), в северо-западном — 13,9 млн тонн (сокращение на 22,9%).

Ставки операторов на предоставление полувагонов под перевозку угля обновили в апреле минимумы с начала 2023 года, говорит старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Шагалов. «Пользование типовым вагоном на маршруте Кузбасс—Находка с учетом платы за порожний пробег оценивается в 132 тыс. руб. без НДС, а инновационным — в 156 тыс. руб. без НДС,— отмечает он.— ЦЦИ фиксирует, что вагонная составляющая ставки снижается и в структуре транспортных затрат при экспорте угля из Кузбасса составляет $9 на тонну груза. Для сравнения: оплата железнодорожного тарифа за груженый и порожний пробег вагона достигает $44».

«Снижение железнодорожных тарифов поддержит рентабельность экспорта на фоне низких мировых цен на уголь и укрепления рубля»,— полагают в NEFT Research. Пока, как ранее писал “Ъ” (см. “Ъ” от 17 марта и 2 апреля), снижение транспортной составляющей перевозки угля происходит прежде всего в сегменте предоставления вагонов и перевалки в портах. «Резервы оптимизации расходов на угольный экспорт мы видим в возврате понижающих коэффициентов 0,4 (на дальность) и 0,895 (на энергетический уголь), а также дополнительной скидки к тарифу ОАО РЖД в 12,8% для перевозки угля в направлении портов юга и северо-запада, что позволит улучшить экономику зарубежных поставок угля на 240–720 руб. на тонну»,— говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

В ОАО РЖД со ссылкой на расчеты Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ) отмечают, что перевозки угля в восточном направлении в 2014–2024 годах привели к потерям ОАО РЖД в размере 428,3 млрд руб. и «дополнительные преференции приведут к непокрываемым убыткам, что будет особенно чувствительно с учетом высокой долговой нагрузки компании». В монополии напоминают, что тарификация перевозок угля содержит значительное количество преференций, в круговом рейсе перевозки угля с учетом возврата порожних полувагонов остаются для ОАО РЖД нерентабельными и по факту субсидируются перевозками других грузов второго и третьего тарифных классов.

Входящая в ОАО РЖД Федеральная грузовая компания, напоминают в монополии, на 25% снизила стоимость предоставления вагонов при перевозках угля через порты западного направления. «То есть скидка составляет не менее $5 за тонну,— отмечают в ОАО РЖД.— Это даже больше, чем дала бы грузоотправителям максимально возможная скидка к тарифу ОАО РЖД». Опрошенные угольные компании “Ъ” не ответили.

Аналитики считают, что только силами операторов рентабельность перевозок угля повысить уже невозможно. По оценкам Романа Шагалова, если операторы будут предоставлять подвижной состав под перевозку угля бесплатно, нетбэки кузбасского энергетического угля вырастут до $11. «С учетом того, что ряд экспортеров оценивает себестоимость добычи в $30, даже бесплатные вагоны не помогут поставлять энергетический уголь Кузбасса на мировые рынки с рентабельностью. В устойчивый плюс выйдут только экспортеры более дорогого металлургического угля»,— говорит он. Исходя из текущего падения цен на уголь, валютного курса и затрат на оплату тарифа ОАО РЖД, какой бы ни была ценовая политика логистических операторов, они не в состоянии ни обеспечить рентабельность экспорта, ни привлечь дополнительные объемы угля на сеть, резюмирует господин Шагалов.

Александр Котов указывает, что запаса прочности у некоторых операторов полувагонов мало: при текущих ставках оперирования в 2 тыс. руб. и расходах на лизинг вагона 3,1 тыс. руб. в сутки они уже не могут сильно маневрировать. Определенный запас прочности, полагает он, есть в работе портов, которые могли бы дать скидку к актуальным ставкам еще на $2–3 на тонну. Большой потенциал поддержки угольных экспортеров — в прямом субсидировании перевозок или производственных расходов со стороны государства, добавляет аналитик.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина