Лантратова: единое пособие на детей с января 2027 года увеличат на 6,8%

С начала 2027 года для назначения выплаты установят минимальный порог трудового дохода — не менее десяти МРОТ в год. Это условие не будет распространяться на граждан, которые не могут работать по объективным обстоятельствам. В частности, исключения предусмотрены для беременных женщин, родителей детей младше трех лет и людей с инвалидностью. С 1 апреля 2027 года при оценке права на пособие также начнут учитывать обороты по банковским счетам.