Лантратова: единое пособие на детей с января 2027 года увеличат на 6,8%
С 1 января 2027 года выплаты по единому пособию на детей вырастут на 6,8%. Перерасчет произведут автоматически, поэтому семьям, уже получающим поддержку, не потребуется повторно обращаться за ее оформлением. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.
Право на пособие имеют семьи, в которых средний доход на одного человека не превышает регионального прожиточного минимума. При рассмотрении заявок Социальный фонд оценивает не только заработки претендентов, но и их имущество, а также причины отсутствия доходов у отдельных членов семьи.
С начала 2027 года для назначения выплаты установят минимальный порог трудового дохода — не менее десяти МРОТ в год. Это условие не будет распространяться на граждан, которые не могут работать по объективным обстоятельствам. В частности, исключения предусмотрены для беременных женщин, родителей детей младше трех лет и людей с инвалидностью. С 1 апреля 2027 года при оценке права на пособие также начнут учитывать обороты по банковским счетам.
Дополнительные послабления предусмотрены для многодетных семей. Действующие с 22 мая правила позволяют им сохранить право на выплату, даже если среднедушевой доход окажется выше регионального прожиточного минимума, но не более чем на 10%.