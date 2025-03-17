Уголь закоксовал по Западу

Сокращение логистических затрат улучшило доходность поставок российского коксующегося угля в первую декаду марта. Преимущественно положительная динамика наблюдалась на северо-западных направлениях и была связана с тем, что угольщики смогли получить значительные скидки от стивидоров, а ставка аренды полувагонов снизилась. Но цены на металлургическое сырье остаются на минимальных значениях на фоне падения производства и потребления стали как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Экономика поставок коксующегося угля улучшилась в начале марта благодаря снижению логистических затрат, говорится в обзоре аналитиков NEFT Research. Так, указывают эксперты, после нового пакета санкций ЕС, которые коснулись порта Усть-Луга, и сокращения числа сделок основные стивидоры пошли на снижение тарифов с $13,4, до $10,8 за тонну. Терминал ОТЭКО в Тамани с 1 марта также уменьшил стоимость перевалки на 10% к предыдущему месяцу, согласно NEFT Research. Кроме того, подешевела аренда полувагонов. По данным аналитиков, в марте ставка привлечения полувагонов снизилась на 6% к февралю, до 2,59 тыс. руб. в сутки.

В результате, по подсчетам NEFT Research, нетбэк на российский металлургический уголь, произведенный в Кузбассе, на условиях FOB Дальний Восток за неделю к 9 марта вырос на 1,8%, до 3,61 тыс. руб. за тонну. Показатель на условиях FOB Финский залив увеличился на 3,2%, до 4,53 тыс. руб. за тонну, на условиях FOB Азово-Черноморский бассейн — почти не изменился, снизившись на 0,2%, до 4,33 тыс. руб. Более заметный рост нетбэков в северо-западном направлении объясняется более значительным снижением ставок портовой перевалки — на 18,2% неделя к неделе против снижения на 0,3% в восточных портах за аналогичный период.

Источник “Ъ” среди крупных стивидоров подтвердил, что дал скидку на северо-западном направлении и железнодорожный оператор, работающий на нем, уменьшил стоимость аренды вагонов. Это коснулось и металлургического, и энергетического угля. Ставки на перевалку разные в зависимости от типа угля, подчеркнул он: порт проводит дробление на фракции, очистку, под разные марки и под разных клиентов могут быть свои требования и, соответственно, стоимость. Еще один источник “Ъ” в портовой отрасли также подтвердил, что «было предпринято снижение на всех направлениях угольного экспорта». Сначала была скидка ОТЭКО, потом «подтянулись» остальные участники отрасли, говорят собеседники “Ъ”.

Но позитивный тренд для экспортеров коксующегося угля не будет долгосрочным на фоне низких цен на мировом рынке и укрепления рубля, указывают аналитики: «Необходимы изменения фундаментальных факторов». По данным NEFT Research на 7 марта текущего года, стоимость российского угля на западных рынках в зависимости от порта и марки была на уровне $122,5–195,6 за тонну, что на 0,4–1,5% ниже, чем неделей ранее. С начала года цены снизились на 8,2–9,6%. На азиатских рынках уголь оценивается в $134,8–196,8 за тонну. В недельном сравнении цены в зависимости от порта либо не изменились, либо снизились на 2%. С начала года котировки упали на 5,7–9,2%

Динамика рынка коксующегося угля зависит от ситуации на рынке стали. А спрос на сталь и металлопродукцию снижается и на внутреннем рынке, и на внешних, в том числе в Китае (см. “Ъ” от 14 февраля). Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что стоимость коксующегося угля в России в марте осталась без изменений, но только потому, что «ниже некуда уже падать». Металлургическое производство замедляется, склады торговых компаний, реализующих металлопродукцию, перегружены из-за ограниченного рынка сбыта, на мировом рынке коксующегося угля наблюдается избыточное предложение при ограниченном спросе, поясняет эксперт. По словам господина Котова, объявленные Китаем цели по росту ВВП в 2025 году на уровне 5% и увеличение дефицита бюджета не добавляют оптимизма рынку.

Некоторые российские металлурги пытаются сократить закупки коксующегося угля. Так, «Северсталь» начала строительство комплекса по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате. Это позволит компании отказаться от агломерационного процесса (подготовки руды для использования в доменной печи) и снизить примерно в пять раз объемы использования угля при обжиге окатышей, сократив закупки у внешних компаний, поясняют в «Северстали».

Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец отмечает, что потенциал большего спроса Китая на металлургические угли из России теоретически есть на фоне торговой войны США и КНР. Китай, в частности, ввел пошлины в 15% на уголь из США. На российский уголь в КНР действует импортная пошлина в 3–6%. Но, добавляет госпожа Коломиец, есть и вероятность повышенного давления на спрос в других странах Азии из-за переориентации американских производителей. При этом, замечает она, перенаправить поставки металлургического угля труднее, чем энергетического. Есть технологическая зависимость доменных печей от коксующегося угля конкретных марок от конкретных поставщиков — с четким набором качественных характеристик, согласен господин Котов. По его словам, зачастую проще продолжать покупать у одного-двух поставщиков, чем менять оборудование и проводить пробное сжигание другого угля.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина