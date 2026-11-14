Беспилотники ударили по станции скорой помощи в ЛНР
В поселке Новая Астрахань Кременского округа Луганской народной республики беспилотники ударили по станции скорой медицинской помощи. Сотрудники учреждения не пострадали, однако здание и автомобили получили повреждения. Несмотря на произошедшее, медицинский персонал продолжает обслуживать местных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По словам главы региона, удары также пришлись на жилые дома, транспорт и объекты гражданской, коммунальной и коммерческой инфраструктуры в Луганске, Старобельске, Северодонецке и Краснодонском муниципальном округе.
Леонид Пасечник добавил, что над территорией республики средствами противовоздушной обороны было перехвачено около 40 воздушных целей.