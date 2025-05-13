Даешь углю маржи

Владимир Путин согласовал меры поддержки угольной отрасли. Среди них — отсрочка по уплате налогов для ряда компаний, особые условия финансового оздоровления или банкротства, а также льготы для перевозки по железной дороге. Это вряд ли позволит восстановить экспорт энергетического угля, но поддержит поставки наиболее маржинальных марок, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин 7 мая наложил резолюцию «согласен» на письмо вице-премьера Александра Новака от 25 апреля о мерах поддержки угольной отрасли (есть у “Ъ”). Предложения ранее были согласованы с премьером Михаилом Мишустиным, следует из письма. О согласовании мер в том числе сообщило правительство Хакасии. Получение распоряжения президента “Ъ” подтвердили в ФАС.

Как сообщается в письме, несмотря на уже принятые меры, в том числе заключение соглашения между ОАО РЖД и Кузбассом о гарантированном вывозе на экспорт 54,1 млн тонн угля, увеличение планового объема железнодорожных перевозок на 25,1 млн тонн на восток и на 12 млн тонн на запад, снижение ставок предоставления вагонов и перевалки в портах, финансовое состояние предприятий отрасли ухудшается.

В зоне риска, сказано в письме, находится 30 предприятий с общим объемом добычи около 30 млн тонн угля в год и численностью сотрудников порядка 15 тыс. человек.

В этой связи во избежание негативных социальных последствий предлагается сформировать инструмент на базе ВЭБ.РФ по реструктуризации, оздоровлению и санации угольных предприятий, установив особый порядок оздоровления или банкротства (см. “Ъ” от 20 января). Ряду компаний предложено предоставить отсрочку по налогам и страховым взносам по упрощенному порядку без залога на 12 месяцев с возможностью пролонгации.

ОАО РЖД должно заключить с угольщиками Хакасии соглашения о гарантированном вывозе угля на экспорт в восточном направлении, объем не указан. Также монополия должна дать скидку в 12,8% на экспорт на запад и юг и вернуть понижающие коэффициенты в 0,4 на дальность и 0,895 для энергетического угля на срок с 1 мая по 31 декабря. Минфин должен обеспечить ОАО РЖД компенсацию этих льгот, сказано в письме. Для «укрепления стратегического партнерства с Китаем и Индией на фоне текущих торговых войн США» планируется инициировать на высшем уровне переговоры об отмене импортных пошлин на российский уголь.

В ОАО РЖД тему не комментируют. В Минэнерго и Минфине “Ъ” не ответили.

АЦ ТЭК оценивал затраты ОАО РЖД от возврата понижающих коэффициентов для всего 2025 года, но только для северо-западного и южного направлений (в документе нет ограничений), в 84 млрд руб. ОАО РЖД в 2024 году, выступая против возврата понижающих коэффициентов, говорило о потерях в 295 млрд руб. в год «с учетом эффекта кредитного рычага» (то есть потенциала заимствования, что заметно увеличивает цифру). Эффект от скидки в 12,8% на северо-запад и юг АЦ ТЭК оценивал в 200 руб. на тонну.

19,9 миллиарда рублей составил сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе—феврале 2025 года, по данным Росстата

В угольных компаниях противоречиво отнеслись к указанным мерам. Собеседник “Ъ” в крупном экспортере угля отмечает, что стратегическое партнерство с Китаем и Индией в отрасли едва ли возможно, так как КНР просит соглашение о свободной торговле в обмен на отмену пошлины на уголь из РФ. А ОАО РЖД, продолжает источник “Ъ”, дает провозные мощности, базируясь на мощностях перевалки в портах во владении угледобывающих компаний. «В итоге мы имеем чрезмерные инвестиции в порты, которые загружены хорошо если на 60%»,— указывает он.

В «Сибантраците» отмечают, что восстановить экспорт наиболее массового сегмента — энергетических углей — меры не позволят, но «дают надежду» на рост объемов и эффективности экспорта наиболее маржинальных марок. «Сибантрацит», поясняют там, сможет значительно сократить убытки при отгрузке через западные порты и получить небольшую маржу при поставках через порты Дальнего Востока. В целом, говорят в компании, это позволит выйти «хотя бы на нулевую рентабельность» при крепком рубле и низких мировых ценах, а при возможном укреплении курса доллара в июне — получить «небольшую рентабельность» по всем направлениям. Но, подчеркивают в компании, только при условии сохранения действующих расценок всех участников логистических процессов.

Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев отмечает, что с начала 2025 года экспортная цена на энергетический уголь из РФ снизилась на 18%, а нетбэк — на 80–90%. По его словам, железнодорожные затраты в восточном направлении выросли на $10 на тонну и достигли около 75% от текущей цены на уголь 6 тыс. ккал на 1 кг на базисе FOB Дальний Восток.

По прогнозу ИПЕМ, говорит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, перевозки угля по базовому сценарию в 2025 году могут снизиться на 2% в основном за счет внутренних, с последующим ростом в 2026–2027 годах. В результате возврата понижающих коэффициентов и скидки на июнь—декабрь можно ожидать дополнительной погрузки 3–5 млн тонн угля на северо-запад и 5–7 млн тонн на юг при условии отсутствия ограничений ОАО РЖД на удовлетворение заявок угольщиков, подсчитал господин Савчук.

Возврат скидок, полагает эксперт, может привести к повышению доходности оперирования полувагонами за счет роста ставок под экспорт. Как отмечает Владимир Савчук, май 2025 года стал для операторов «особенным», поскольку в большинстве случаев те перестали получать от грузовладельцев премию за перевозку в инновационных полувагонах, которая прежде была примерно на 10% дороже перевозки в типовом. По прогнозу ИПЕМ, ставки предоставления полувагонов в 2025 году останутся невысокими, а к концу 2026 года могут достигнуть уровня 2024 года. «Регуляторам целесообразно выполнять мониторинг ставок предоставления вагонов под экспортные перевозки угля, чтобы предоставляемые ОАО РЖД скидки не перетекли в рост ставок операторов»,— отмечает господин Савчук.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов указывает, что, несмотря на одобренные меры, без роста цен минимум на 30% от текущих отрасль продолжит балансировать на грани рентабельности, а экспорт едва ли сможет превысить 200 млн тонн, особенно учитывая снижение темпов роста китайской экономики. «Возможно, что это и есть цель программы — поддержать отрасль, чтобы компании пережили тяжелый период низких цен»,— говорит эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина