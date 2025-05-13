Даешь углю маржи
Президент РФ согласовал программу господдержки угольной отрасли
Владимир Путин согласовал меры поддержки угольной отрасли. Среди них — отсрочка по уплате налогов для ряда компаний, особые условия финансового оздоровления или банкротства, а также льготы для перевозки по железной дороге. Это вряд ли позволит восстановить экспорт энергетического угля, но поддержит поставки наиболее маржинальных марок, считают участники рынка.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Президент РФ Владимир Путин 7 мая наложил резолюцию «согласен» на письмо вице-премьера Александра Новака от 25 апреля о мерах поддержки угольной отрасли (есть у “Ъ”). Предложения ранее были согласованы с премьером Михаилом Мишустиным, следует из письма. О согласовании мер в том числе сообщило правительство Хакасии. Получение распоряжения президента “Ъ” подтвердили в ФАС.
Как сообщается в письме, несмотря на уже принятые меры, в том числе заключение соглашения между ОАО РЖД и Кузбассом о гарантированном вывозе на экспорт 54,1 млн тонн угля, увеличение планового объема железнодорожных перевозок на 25,1 млн тонн на восток и на 12 млн тонн на запад, снижение ставок предоставления вагонов и перевалки в портах, финансовое состояние предприятий отрасли ухудшается.
В зоне риска, сказано в письме, находится 30 предприятий с общим объемом добычи около 30 млн тонн угля в год и численностью сотрудников порядка 15 тыс. человек.
В этой связи во избежание негативных социальных последствий предлагается сформировать инструмент на базе ВЭБ.РФ по реструктуризации, оздоровлению и санации угольных предприятий, установив особый порядок оздоровления или банкротства (см. “Ъ” от 20 января). Ряду компаний предложено предоставить отсрочку по налогам и страховым взносам по упрощенному порядку без залога на 12 месяцев с возможностью пролонгации.
ОАО РЖД должно заключить с угольщиками Хакасии соглашения о гарантированном вывозе угля на экспорт в восточном направлении, объем не указан. Также монополия должна дать скидку в 12,8% на экспорт на запад и юг и вернуть понижающие коэффициенты в 0,4 на дальность и 0,895 для энергетического угля на срок с 1 мая по 31 декабря. Минфин должен обеспечить ОАО РЖД компенсацию этих льгот, сказано в письме. Для «укрепления стратегического партнерства с Китаем и Индией на фоне текущих торговых войн США» планируется инициировать на высшем уровне переговоры об отмене импортных пошлин на российский уголь.
В ОАО РЖД тему не комментируют. В Минэнерго и Минфине “Ъ” не ответили.
АЦ ТЭК оценивал затраты ОАО РЖД от возврата понижающих коэффициентов для всего 2025 года, но только для северо-западного и южного направлений (в документе нет ограничений), в 84 млрд руб. ОАО РЖД в 2024 году, выступая против возврата понижающих коэффициентов, говорило о потерях в 295 млрд руб. в год «с учетом эффекта кредитного рычага» (то есть потенциала заимствования, что заметно увеличивает цифру). Эффект от скидки в 12,8% на северо-запад и юг АЦ ТЭК оценивал в 200 руб. на тонну.
19,9 миллиарда рублей
составил сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе—феврале 2025 года, по данным Росстата
В угольных компаниях противоречиво отнеслись к указанным мерам. Собеседник “Ъ” в крупном экспортере угля отмечает, что стратегическое партнерство с Китаем и Индией в отрасли едва ли возможно, так как КНР просит соглашение о свободной торговле в обмен на отмену пошлины на уголь из РФ. А ОАО РЖД, продолжает источник “Ъ”, дает провозные мощности, базируясь на мощностях перевалки в портах во владении угледобывающих компаний. «В итоге мы имеем чрезмерные инвестиции в порты, которые загружены хорошо если на 60%»,— указывает он.
В «Сибантраците» отмечают, что восстановить экспорт наиболее массового сегмента — энергетических углей — меры не позволят, но «дают надежду» на рост объемов и эффективности экспорта наиболее маржинальных марок. «Сибантрацит», поясняют там, сможет значительно сократить убытки при отгрузке через западные порты и получить небольшую маржу при поставках через порты Дальнего Востока. В целом, говорят в компании, это позволит выйти «хотя бы на нулевую рентабельность» при крепком рубле и низких мировых ценах, а при возможном укреплении курса доллара в июне — получить «небольшую рентабельность» по всем направлениям. Но, подчеркивают в компании, только при условии сохранения действующих расценок всех участников логистических процессов.
Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев отмечает, что с начала 2025 года экспортная цена на энергетический уголь из РФ снизилась на 18%, а нетбэк — на 80–90%. По его словам, железнодорожные затраты в восточном направлении выросли на $10 на тонну и достигли около 75% от текущей цены на уголь 6 тыс. ккал на 1 кг на базисе FOB Дальний Восток.
По прогнозу ИПЕМ, говорит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, перевозки угля по базовому сценарию в 2025 году могут снизиться на 2% в основном за счет внутренних, с последующим ростом в 2026–2027 годах. В результате возврата понижающих коэффициентов и скидки на июнь—декабрь можно ожидать дополнительной погрузки 3–5 млн тонн угля на северо-запад и 5–7 млн тонн на юг при условии отсутствия ограничений ОАО РЖД на удовлетворение заявок угольщиков, подсчитал господин Савчук.
Возврат скидок, полагает эксперт, может привести к повышению доходности оперирования полувагонами за счет роста ставок под экспорт. Как отмечает Владимир Савчук, май 2025 года стал для операторов «особенным», поскольку в большинстве случаев те перестали получать от грузовладельцев премию за перевозку в инновационных полувагонах, которая прежде была примерно на 10% дороже перевозки в типовом. По прогнозу ИПЕМ, ставки предоставления полувагонов в 2025 году останутся невысокими, а к концу 2026 года могут достигнуть уровня 2024 года. «Регуляторам целесообразно выполнять мониторинг ставок предоставления вагонов под экспортные перевозки угля, чтобы предоставляемые ОАО РЖД скидки не перетекли в рост ставок операторов»,— отмечает господин Савчук.
Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов указывает, что, несмотря на одобренные меры, без роста цен минимум на 30% от текущих отрасль продолжит балансировать на грани рентабельности, а экспорт едва ли сможет превысить 200 млн тонн, особенно учитывая снижение темпов роста китайской экономики. «Возможно, что это и есть цель программы — поддержать отрасль, чтобы компании пережили тяжелый период низких цен»,— говорит эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов.