Владимир Путин протянул углю руку помощи

Владимир Путин одобрил новые меры поддержки угольной отрасли. Они состоят из двух крупных частей: содействие финансовому оздоровлению предприятий и удешевление транспортировки. ОАО РЖД должно будет на восемь месяцев вернуть для угля понижающие коэффициенты на дальность и дать максимально возможную скидку в 12,8% на экспорт в направлении портов северо-запада и юга. Затраты монополии будут компенсированы из бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин 7 мая наложил резолюцию «согласен» на письмо вице-премьера Александра Новака от 25 апреля о мерах поддержки угольной отрасли (документ есть у “Ъ”). Предложения ранее были согласованы с премьером Михаилом Мишустиным, следует из документа. О согласовании мер поддержки отрасли президентом в том числе сообщило правительство Хакасии.

В письме говорится, что финансовое состояние предприятий отрасли продолжает ухудшаться, несмотря на уже принятые меры: заключение соглашения между ОАО РЖД и Кузбассом о гарантированном вывозе на экспорт 54,1 млн тонн угля, увеличение планового объема железнодорожных перевозок на 25,1 млн тонн на восток и на 12 млн тонн на запад, снижение ставок предоставления вагонов и перевалки в портах.

В зоне риск находится 30 предприятий с общим объемом добычи около 30 млн тонн угля в год и численностью сотрудников порядка 15 тыс. человек.

В этой связи разработаны новые меры поддержки. Во избежание негативных социальных последствий предлагается сформировать инструмент на базе ВЭБ.РФ по реструктуризации, оздоровлению и санации угольных предприятий, установить особый порядок их финансового оздоровления или банкротства, предоставить ряду компаний отсрочку по налогам и страховым взносам по упрощенному порядку без залога на 12 месяцев с возможностью пролонгации. Также предлагается провести кампанию по переобучению и трудоустройству высвобождаемых работников угольной отрасли.

ОАО РЖД должно заключить с угольщиками Хакасии соглашения о гарантированном вывозе угля на экспорт в восточном направлении, объем не указан. Также монополия должна дать скидку в 12,8% на экспорт угля на запад и на юг и вернуть понижающие коэффициенты в 0,4 на дальность и 0,895 для энергетического угля на срок с 1 мая по 31 декабря. Минфин должен обеспечить ОАО РЖД компенсацию этих льгот, сказано в письме.

В документе также предлагается в целях «укрепления стратегического партнерства с Китаем и Индией на фоне текущих торговых войн США» инициировать на высшем уровне переговоры об отмене импортных пошлин на российский уголь.

Наталья Скорлыгина