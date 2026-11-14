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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Происшествия

Пенсионер погиб при ударе дрона в Брянской области

В Климовском районе Брянской области в результате удара беспилотника погиб местный житель. Инцидент произошел в населенном пункте Чуровичи, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По информации главы области, 76-летний мужчина передвигался на электровелосипеде, когда его ударил беспилотник. Полученные травмы оказались смертельными.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что родственникам пенсионера окажут необходимую помощь.
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