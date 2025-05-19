Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: Трамп поддержит проект сенатора Грэма без уступок России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения жестких санкций против России, предложенных сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Трамп может поддержать законопроект, если Россия не пойдет на уступки, отмечают источники. В предстоящем разговоре с президентом Владимиром Путиным американский лидер, по данным агентства, даст понять, что не станет блокировать инициативу.

Линдси Грэм предложил ввести пошлины 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, а также запретить сделки с госдолгом РФ. Владимир Путин говорил, что санкционное давление неэффективно, и называл такие меры ударом по глобальной экономике.

Новости компаний Все