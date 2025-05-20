«Небрехню» рассмотрят тайно

В Хамовническом райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу предпринимателя Антона Сафонова и пенсионера Эдуарда Щуренкова. Они проходят по делу о вымогательстве более 23,5 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и основателя компании Yota Альберта Авдоляна. В ходе разбирательства, которое по просьбе потерпевших пройдет в закрытом режиме, защита господина Сафонова ходатайствовала о возврате дела прокурору.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Антон Сафонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Начала слушания, назначенного на два часа дня, участникам разбирательства пришлось ждать два с половиной часа. При этом, прежде чем пустить адвокатов и зрителей в зал, помощник судьи зачем-то собрал у всех паспорта. Доставленный под конвоем из «Бутырки» Антон Сафонов радовался, что наконец увидел жену, в свиданиях с которой ему было отказано в ходе следствия. Приехавший же в суд своим ходом Эдуард Щуренков (он находится под подпиской о невыезде) расположился за столом с командой защиты.

Ожидалось, что прокурор изложит обвинительное заключение и подсудимые выскажут свое отношение к нему. Однако представляющая интересы потерпевших адвокат Александра Панкова сразу же ходатайствовала о закрытии разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Щуренков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Эдуард Щуренков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Свою просьбу она мотивировала желанием не допустить дальнейшего распространения порочащей ее доверителей информации. Адвокат высказала мнение, что «рассмотрение дела в открытом процессе может спровоцировать повторную волну распространения порочащих материалов», которые касались частной и деловой репутации ее клиентов. Она напомнила, что ряд аналогичных дел «телеграмщиков» столичные суды уже рассмотрели именно в закрытом режиме. Просьбу представителя потерпевшего поддержала прокурор, господин Щуренков оставил ее на усмотрение суда, а вот защита господина Сафонова высказалась категорически против, считая, что для этого нет законных оснований. Защищающий предпринимателя адвокат Владимир Слащев предложил слушать дело публично, закрыв лишь те заседания, на которых будет зачитываться написанная в постах «чувствительная информация» для потерпевших. Однако судья Ольга Желязкова на это не пошла и просьбу удовлетворила, после чего зрителей попросили удалиться.

Гендиректору компаний «Диджитал Софт» и «Диджитал Репутейшн» Антону Сафонову и журналисту Эдуарду Щуренкову (по материалам дела, он является пенсионером и нигде не работает) вменяется вымогательство в особо крупном размере в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), которое предполагает от 7 до 15 лет заключения.

Первого совместно с находящимся в розыске деловым партнером, соучредителем компании «Диджитал Софт» и экс-гендиректором киностудии «Ленфильм» Федором Щербаковым следствие считает организаторами преступления. По версии обвинения, по указанию господ Сафонова и Щербакова в 2022 году в Telegram-канале «Небрехня» были размещены восемь постов, содержащие недостоверную и дискредитирующую директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко и его жену Тину Канделаки информацию. За их удаление и дальнейшее неразмещение публикаций в течение трех месяцев с топ-менеджера запросили 2,2 млн руб. В том же году в Telegram-канале «Временное правительство» вышли пять постов также о господине Бровко, снятие которых и установка «блока на негатив» были оценены в 1 млн 40 тыс. руб. Наконец, третий эпизод связан с публикацией в 2021 году в «Кремлевском мамковеде» и еще 11 других различных Telegram-каналах целого ряда публикаций с дискредитирующими главу ПАО «Россети» Андрея Рюмина и его компанию сведениями. За удаление постов с него требовали 8,7 млн руб. Этот эпизод господину Сафонову вменили в вину совместно с автором публикаций о «Россетях» Эдуардом Щуренковым. Последнего, кроме того, обвинили в причастности к вымогательству в 2020 году 11,5 млн руб. у миллиардера Альберта Авдоляна, основателя оператора связи Yota, за неразмещение негативных публикаций в газете «Век» и Telegram-канале «Новый век».

Стоит отметить, что два фигуранта этого дела — медиаменеджер Станислав Дейнеко, а также владелец газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов — признали вину и заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, дав показания на других фигурантов. Их дела столичные суды уже рассмотрели в особом порядке, назначив каждому по пять лет колонии строгого режима. Эти приговоры еще в силу не вступили и были обжалованы осужденными в связи с чрезмерной суровостью. При этом решение в отношении господина Гусова, имеющего больного ребенка, по сведениям “Ъ”, попросили Мосгорсуд смягчить даже потерпевшие.

Что же касается бизнесмена Сафонова (он содержится под стражей с 23 октября 2023 года) и пенсионера Щуренкова, то первый на следствии отрицал обвинение, второй же согласился с ним. Однако изложить свою позицию подсудимым 19 мая не довелось.

Как стало известно “Ъ”, защитники господина Сафонова Владимир Слащев и Даниил Зологин ходатайствовали о возвращении дела прокурору, утверждая, что следствие фактически фальсифицировало итоговое постановление о привлечении их клиента в качестве обвиняемого.

Как ранее писал “Ъ”, защита утверждает, что 10 октября 2024 года господин Сафонов подписал документ на 40 листах, тогда как при ознакомлении с делом адвокаты обнаружили постановление на 142 страницах. Таким образом, обвинение господина Сафонова увеличилось более чем втрое и, не зная его сути, фигурант был лишен возможности от него защищаться.

Прокурор и представитель потерпевших просили предоставить им время для того, чтобы подготовить позицию по объемному ходатайству. В связи с этим слушание отложили на 2 июня.

Мария Локотецкая