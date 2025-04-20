Айтишник не узнал своего обвинения

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело о вымогательстве более 23,5 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и основателя компании Yota Альберта Авдоляна. Проходящий по нему журналист Эдуард Щуренков полностью признал вину, тогда как его предполагаемый сообщник бизнесмен-айтишник Антон Сафонов категорически отверг обвинение. Защита последнего заявила о фальсификации обвинительного заключения, размер которого под занавес расследования увеличился почти втрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Московская городская прокуратура на днях утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора компаний «Диджитал Софт» и «Диджитал Репутейшн» Антона Сафонова и журналиста Эдуарда Щуренкова. Обоим главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Москве инкриминировало вымогательство в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ, от 7 до 15 лет заключения).

Господину Сафонову правоохранители вменяют в вину три преступных эпизода. Так, по материалам дела, совместно с находящимся в розыске деловым партнером, соучредителем компании «Диджитал Софт» и экс-гендиректором киностудии «Ленфильм» Федором Щербаковым ему инкриминируют организацию вымогательства в 2022 году 2,2 млн руб. у директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко за удаление восьми постов и дальнейшее неразмещение в течение трех месяцев недостоверных и дискредитирующих топ-менеджера и его супругу Тину Канделаки сведений в Telegram-канале «Небрехня». Второй эпизод касается публикаций в том же году пяти постов также о господине Бровко в Telegram-канале «Временное правительство» и вымогательства у него уже 1 млн 40 тыс. руб. за их снятие и установку «блока на негатив».

Наконец, третий эпизод связан с публикацией в 2021 году в «Кремлевском мамковеде» и еще 11 других различных Telegram-каналах с ложными и дискредитирующими главу ПАО «Россети» Андрея Рюмина и его компанию сведениями. От последнего за удаление постов требовали 8,7 млн руб. Этот эпизод господину Сафонову вменили в вину совместно с автором публикаций о «Россетях» Эдуардом Щуренковым. Последнего, кроме того, обвинили в причастности к вымогательству в 2020 году 11,5 млн руб. у миллиардера Альберта Авдоляна — основателя оператора связи Yota — за неразмещение негативных публикаций в газете «Век» и Telegram-канале «Новый век».

Стоит отметить, что также проходившие по уголовному делу и входившие, как считает следствие, в организованную группу медиаменеджер Станислав Дейнеко, а также владелец газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов первоначально отрицали вину.

Позже они согласились с обвинением, заключив с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве и дав показания на других фигурантов. Теперь они могут рассчитывать на значительно более мягкое наказание. Их дела выделили в отдельное производство и направили в московские райсуды, которые пока к их рассмотрению не приступили. В настоящее время подсудимые находятся под подпиской о невыезде.

Еще один фигурант расследования журналист Дмитрий Жмуцкий, которому удалось скрыться от следствия, арестован заочно.

Эдуарда Щуренкова, которому обвинение предъявили позже остальных — в июне 2024 года, брать под стражу не стали. Что же касается Антона Сафонова, то он единственный из всех, кто с момента своего ареста (23 октября 2023 года) до сих пор находится под стражей. Он категорически отрицает свою вину.

В свою очередь, защита господина Сафонова утверждает, что, «не сумев собрать доказательств его виновности», следствие, «чтобы добиться утверждения обвинительного заключения, пошло на служебный подлог». В жалобе (имеется в распоряжении “Ъ”) адвоката бизнесмена Владимира Слащева, на днях направленной генпрокурору Игорю Краснову, прокурору Москвы Игорю Жуку и главе СКР Александру Бастрыкину, он указывает, что все началось еще 10 октября 2024 года, когда его подзащитному предъявили обвинение в окончательной редакции. В тот день следователь предложила арестованному ознакомиться и подписать два совершенно одинаковых постановления о привлечении в качестве обвиняемого на 41 листе, объяснив это «служебной необходимостью».

После этого в течение полугода господину Сафонову Мосгорсуд дважды продлевал срок ареста в рамках данного обвинения.

Когда же 11 апреля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу, выяснилось, сообщает в жалобе адвокат, что оно составило уже 142 листа и содержит совершенно иное описание преступлений.

«Показаний по существу данного обвинения Сафонов не давал и от такого обвинения не защищался»,— говорится в жалобе защиты. Как отметил господин Слащев, в новом обвинении следствие по-прежнему отвело Антону Сафонову совместно с Федором Щербаковым роль организаторов вымогательства, однако при этом «добавило целый ряд фактов и обстоятельств, которые ранее в уголовном деле не фигурировали».

«Таким образом, Сафонов в течение последних шести месяцев был лишен возможности знать, в чем он обвиняется, и защищаться от нового обвинения»,— указал адвокат, заявивший о грубом нарушении права на защиту. Он утверждает, что «факты фальсификаций и изъятия из дела прежней фабулы обвинения заметны невооруженным глазом», так как следователи исправили время на ряде протоколов следственных действий. При этом, по словам господина Слащева, «аналогичные признаки подлога обвинения» усматриваются и в фабуле второго фигуранта — Эдуарда Щуренкова. «Если верить документам, то он ознакомился с новым обвинением на 80 листах всего за три минуты, после чего признал вину полностью»,— сказал адвокат. Он полагает, что в действиях следователей ГСУ ГУ МВД России по Москве содержатся признаки злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Адвокат Слащев просит прокуратуру направить материалы в следственные органы для решения вопроса о привлечении должностных лиц ГСУ к уголовной ответственности, а также изъять дело господина Сафонова из Хамовнического суда Москвы, чтобы перепредъявить фигуранту обвинение, «дать возможность понять его и собрать доказательства невиновности».

Сам господин Сафонов в ходе продления ареста неоднократно заявлял, что ему не было смысла вымогать 12 млн руб., так как созданные им 15 лет назад две IT-компании приносили ему «достаточный доход», а потому «нужно быть совершенно сумасшедшим человеком, чтобы требовать от кого-то сумму меньше, чем моя официальная зарплата».

Интересно, что о «подлоге обвинения» заявляет также и защита «телеграмщиков», проходящих по другим делам,— полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и предпринимателя Александра Санина. Их обвиняют в вымогательстве 42,5 млн руб. у одной из крупнейших российских IT-компаний «Ланит». Их дело, как и дело господина Сафонова, также вел 8-й отдел следственной части ГУ МВД РФ.

Как стало известно “Ъ”, в этом случае, знакомясь с 159 томами, адвокаты фигурантов вместо 14-страничного окончательного обвинения нашли новый документ на 75 листах, который подследственным, как они утверждают, также не предъявлялся.

«При этом спустя почти год оказалось, что старые постановления о привлечении в качестве обвиняемых были отменены еще 3 июля 2024 года, о чем защита не уведомлялась»,— заявила “Ъ” адвокат господина Санина Анастасия Шеляшкова. Она сообщила, что подала соответствующие жалобы и заявления в компетентные органы, однако от более подробных комментариев отказалась.

Мария Локотецкая