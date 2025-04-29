Пиарщик ответил за «Небрехню»

Суд в Москве в особом порядке рассмотрел дело в отношении медиаменеджера Станислава Дейнеко, который обвинялся в вымогательстве средств у директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко на установку блоков на негативные публикации в Telegram-каналах. Фигурант вину признал, заключил досудебное соглашение и получил пять лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мещанский суд столицы вынес приговор тюменскому медиаменеджеру и пиар-специалисту, заместителю директора областного департамента стратегического развития региона Станиславу Дейнеко. Ему инкриминировали особо крупное вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и клевету (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ).

По данным “Ъ”, уголовное дело, по разным эпизодам которого проходят пиарщик Станислав Дейнеко, гендиректор компании «Диджитал Софт» Антон Сафонов, гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, журналист Дмитрий Жмуцкий и владелец газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов, было возбуждено на основании показаний создателя и администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садовода, который ранее был осужден за вымогательство у Василия Бровко.

Господа Сафонов и Дейнеко были арестованы в октябре 2023 года. Им вменяли в вину вымогательство более 20 млн руб. в 2021–2022 годах у Василия Бровко и гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина за удаление дискредитирующей топ-менеджеров информации и установление «блока на негативы» в ряде Telegram-каналов, среди которых «Небрехня» и «Временное правительство».

Господин Дейнеко изначально отрицал вину, однако во время следствия сознался и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство из большого дела о вымогательстве у Василия Бровко, гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и основателя компании Yota Альберта Авдоляна. Мещанский суд столицы приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, подсудимый был взят под стражу в зале суда. Адвокат господина Дейнеко Елена Федулова отказалась прокомментировать приговор.

Александр Гусов также согласился с обвинением и заключил соглашение, Федору Щербакову и Дмитрию Жмуцкому удалось скрыться от следствия, они арестованы заочно и объявлены в розыск. Что же касается Антона Сафонова, то он единственный из всех отрицает свою вину и до сих пор находится под стражей. Защита господина Сафонова утверждает, что, «не сумев собрать доказательств его виновности», следствие, «чтобы добиться утверждения обвинительного заключения, пошло на служебный подлог». Следствие, отмечает сторона защиты, добавило к обвинительному заключению «целый ряд фактов и обстоятельств, которые ранее в уголовном деле не фигурировали». Господину Сафонову совместно с Щербаковым обвинение отводит роль организаторов вымогательства.

Отметим, что в мае 2024 года по другому делу о вымогательстве у Василия Бровко был осужден политик и общественный деятель из Астрахани, администратор Telegram-каналов «Политуправа» и «Компромат» Карен Григорян.

В начале апреля 2025 года госкорпорация «Ростех» предложила установить отдельную уголовную ответственность за требование денег или иного имущества за «блоки на негатив», дополнив УК РФ ст. 163.1 «Склонение к передаче имущества или права на имущество или совершению других действий имущественного характера». Речь идет о склонении к таким действиям за нераспространение, удаление или опровержение данных, «позорящих потерпевшего или его близких» и распространенных в СМИ, интернете и мессенджерах, но при отсутствии признаков вымогательства. Предельный срок наказания предлагается установить в 10 лет, тогда как нынешняя ст. 163 УК РФ предусматривает до 15 лет колонии.

Ефим Брянцев