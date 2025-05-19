Израиль возобновит поставки помощи в Газу в обмен на полный контроль территории

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна возьмет под контроль весь сектор Газа. По его словам, это необходимо, чтобы не дать «Хамасу» блокировать получение гражданами гуманитарной помощи. О возобновлении поставок в Палестину «минимально необходимого» продовольствия в офисе Координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT) сообщили сегодня. Это первая помощь с 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: File Photo / Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: File Photo / Reuters

«По рекомендации Армии обороны Израиля и исходя из оперативной необходимости расширить интенсивные боевые действия для разгрома "Хамас", Израиль введет в сектор Газа базовый объем продовольствия»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по Haaretz).

По словам израильского премьера, помощь прекратилась в марте из-за того, что «Хамас» грабил часть продовольствия. Израильское издание Ynet со ссылкой на высокопоставленного чиновника писало, что возобновившиеся поставки могут продлиться около недели. Они будут поступать в Газу до завершения создания центров распределения, большинство из которых расположат в южной части сектора под контролем ЦАХАЛа.

Поставки гуманитарной помощи в Палестину прекратились после возобновления ударов Израиля. В апреле израильские власти объявили расширение военной операции в секторе Газа. Сегодня в анклав отправили пять грузовиков гуманитарной помощи.

Подробнее — в материале «На Газу двинулись "Колесницы Гидеона"».

Екатерина Отрашкевич