На Газу двинулись «Колесницы Гидеона»

Израиль приступил к новой сухопутной операции в секторе Газа, получившей название «Колесницы Гидеона». Ее цель — установить более жесткий оперативный контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над палестинским анклавом и разрушить систему командования радикальной группировки «Хамас». В рамках этой кампании премьер Биньямин Нетаньяху распорядился обеспечить ввоз гуманитарной помощи палестинцам, доставка которой со 2 марта была приостановлена. Такое решение, по сообщениям СМИ, принято под давлением администрации США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раздача еды палестинцам в Джабалии (сектор Газа) (май 2025 года)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters Раздача еды палестинцам в Джабалии (сектор Газа) (май 2025 года)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Канцелярия Биньямина Нетаньяху объявила о начале операции «Колесницы Гидеона», в рамках которой ЦАХАЛ намерен разрушить систему управления «Хамаса». «За последнюю неделю авиация поразила сотни целей, уничтожив склады, туннели, позиции ракет и террористов,—говорится в ее сообщении.— Сейчас пришло время зачистить территорию и восстановить безопасность». В канцелярии израильского премьера подчеркнули: каждый метр, контролируемый ЦАХАЛом,— это «еще один шаг» к уничтожению «Хамаса», освобождению заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, и стабильности.

«Израиль не ищет войны, но не боится ее вести — и победить»,— заверили в канцелярии Нетаньяху.

Как пояснил на брифинге глава пресс-службы ЦАХАЛа Эфи Дефрин, «"Колесницы Гидеона" — это новая фаза операции "Железные мечи", начатой Израилем в ответ на "черную субботу" 7 октября». Он проинформировал, что сейчас на территории Газы действуют пять дивизий израильской армии. «Мы провели масштабный призыв резервистов в свете оперативных потребностей. Резервисты понимают необходимость поставленной задачи и серьезность момента»,— добавил господин Дефрин. По данным пресс-службы, призыв резервистов был реализован на 104%.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа подчеркнул, что операция «Колесницы Гидеона» базируется на трех принципах — необходимость более эффективного контроля Израиля над Газой, перемещение гражданского населения в специально сформированные зоны безопасности, а также дезорганизация системы командования и управления «Хамаса».

В рамках указанного плана ЦАХАЛ намерен сконцентрировать мирное население Газы в трех жестко контролируемых зонах — на севере, в центре и на юге анклава, уточнило издание The Sunday Times со ссылкой на источники. Гуманитарные зоны будут отделены друг от друга четырьмя районами, где будут вестись интенсивные боевые действия. Как пояснили The Sunday Times сотрудники гуманитарных организаций, гражданским лицам будет запрещено перемещаться между зонами без специального разрешения. Транспортировка товаров будет находиться под контролем военных, которые будут проверять наличие у проезжающих специальных пропусков.

Офис господина Нетаньяху сообщил, что Израиль разрешит ввоз на территорию Газы «базового объема» гуманитарных грузов, возобновив каналы снабжения, перекрытые Израилем со 2 марта из-за неуступчивости «Хамаса» в переговорах.

Биньямин Нетаньяху заявил 19 мая, что в палестинском анклаве «нельзя допустить гуманитарной катастрофы». «В противном случае мы рискуем потерять международную поддержку и, как следствие, возможность довести войну до конца,— отметил господин Нетаньяху.— Именно по этой причине Израиль вместе с США создают новую систему распределения гуманитарной помощи: контролируемые ЦАХАЛом пункты, где "Хамас" не сможет грабить поставки».

По данным Axios, доставка помощи была санкционирована Израилем по рекомендации военных, которые предупредили, что запасы продовольствия в Газе, направленного туда международными организациями, подходят к концу. Однако, по версии источников Israel Hayom, каналы снабжения в Газу были открыты после давления на Израиль со стороны США. По данным Israel Hayom, это было частью обещания, которое дала администрация Дональда Трампа руководству «Хамаса» в рамках сделки о возвращении Эдана Александера — заложника с американским и израильским гражданством, который вернулся домой из плена «Хамаса» 12 мая благодаря прямым контактам США и боевиков.

В эти дни администрация Трампа предложила Израилю и «Хамасу» пойти на новый вариант соглашения — освобождение десяти израильских заложников в обмен на 45–60 дней прекращения огня и освобождение палестинских заключенных. Однако успех инициативы неочевиден: как утверждают источники Axios, в руководстве «Хамаса» царит разочарование из-за того, что США после освобождения Эдана Александера не помешали израильтянам ликвидировать Мухаммеда Синвара — лидера палестинской группировки, который возглавил ее после ликвидации в прошлом году его брата Яхьи Синвара и который был предположительно убит 12 мая в тоннелях под городом Хан-Юнис вместе с десятью своими соратниками, членами высшего руководства «Хамаса».

Не меньше разочарованы поведением сторон конфликта и сами США. В частных беседах американские официальные лица заявили, что вице-президент Джей Ди Вэнс отменил свою поездку в Израиль, запланированную на 20 мая, после того как стало известно о начале операции «Колесницы Гидеона».

Нил Кербелов