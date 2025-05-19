Главные заявления Путина и Трампа по итогам телефонного разговора

Президенты России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов. В это время Владимир Путин находился в здании образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил Дональд Трампа за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. Основные заявления по итогам переговоров — в подборке «Ъ».

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Владимир Путин

Путин поблагодарил Трампа за помощь в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева, которые были прерваны Украиной в 2022 году. Переговоры в Стамбуле говорят о том, что стороны находятся на правильном пути.

Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути для достижения мира.

России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны. Главное — устранить первопричины кризиса.

Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре по Украине. В этот документ могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования.

Прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей.

Песков и Ушаков позднее разъяснят детали разговора с Трампом.

Дональд Трамп