Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре

Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре по Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая. По словам российского лидера, в такой меморандум могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования.

«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций,— сказал господин Путин журналистам. — Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Разговор лидеров России и США состоялся сегодня, 19 мая. Он продолжался более двух часов. По его итогам Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Он подчеркнул, что задача устранения первопричин остается актуальной.

Это уже третий телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с момента вступления американского лидера в должность президента. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Господин Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Анастасия Домбицкая