Трамп: Россия хочет развернуть масштабную торговлю с США после мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею Москвы возобновить торговые отношения с Вашингтоном после завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил, комментируя итоги телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической "кровавой бани", и я поддерживаю эту идею,— написал американский лидер в соцсети Truth Social.— У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал — безграничен».

Дональд Трамп также заметил, что Киев также может стать крупным бенефициаром торговых отношений, когда начнется процесс восстановления страны.

Разговор лидеров России и США состоялся сегодня, 19 мая. Он продолжался более двух часов. По его итогам Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Он подчеркнул, что задача устранения первопричин остается актуальной.

Это уже третий телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с момента вступления американского лидера в должность президента. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Господин Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Главные заявления Владимира Путина по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая