Трамп: Россия и Украина незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня. Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Россия и Украина незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о полном окончании войны»,— написал американский лидер в соцсети Truth Social. Он отметил, что условия будут согласованы между двумя сторонами.

«Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я сообщил об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Президенту Франции Эммануэлю Макрону, Премьер-министру Италии Джордже Мелони, Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и Президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора сразу после беседы с Президентом Путиным»,— написал Дональд Трамп.

Разговор лидеров России и США состоялся сегодня, 19 мая. Он продолжался более двух часов. По его итогам Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Он подчеркнул, что задача устранения первопричин остается актуальной.

Это уже третий телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с момента вступления американского лидера в должность президента. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Господин Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Главные заявления Владимира Путина по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая