Путин о переговорах с Украиной: стороны на правильном пути

Возобновление прямых переговоров России и Украины говорит о том, что обе стороны на правильном пути, заявил российский президент Владимир Путин. Глава государства добавил, что в сегодняшнем телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поблагодарил США за содействие в проведении двусторонней встречи с Киевом, нацеленной на заключение мирной сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути... Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны»,— сказал господин Путин журналистам. По его словам, позиция России ясна. «Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса»,— заключил президент.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года двусторонняя встреча делегаций России и Украины. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Москва и Киев пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс. На следующий день пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что обмен условиями завершения конфликта произойдет. Их содержание представитель Кремля раскрывать не стал.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».