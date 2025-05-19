Власти Екатеринбурга отказали ГИБДД в запрете ночного движения электросамокатов

Администрация Екатеринбурга отклонила предложение ГИБДД о полном запрете движения электросамокатов в ночное время, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии. Напомним, на прошлой неделе заместитель начальника Госавтоинспекции Екатеринбурга Павел Крылов предложил депутатам гордумы рассмотреть запрет на работу самокатов с 23:00 до 6:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Администрация города на предложение запретить езду ночью на самокатах ответила, что запрет нецелесообразен»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии. Там также добавили, что полный запрет ночного движения электросамокатов «теряет логику эксплуатации этого транспорта в целом».

За несколько дней до обсуждения, 1 мая, в Екатеринбурге произошло ДТП с самокатчиком со смертельным исходом. Пользователь электросамоката компании Whoosh ночью выехал на перекресток ул. Щорса, 93, на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП с автомобилем Hyundai Solaris. От полученных травм 25-летний самокатчик скончался на месте.

Еще одно ночное ДТП и также со смертельным исходом произошло уже ночью 19 мая. По данным региональной Госавтоинспекции, пользователь самоката врезался в припаркованный автомобиль на улице Первомайской, 56. Пострадавший скончался на месте до прибытия скорой.

Полина Щуцкая, Мария Игнатова