В районе Автовокзала в Екатеринбурге насмерть сбили электросамокатчика

В Екатеринбурге на ул. Щорса, 93 (район Автовокзала) сегодня ночью насмерть сбили мужчину, который ехал на электросамокате, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. По предварительным данным, 25-летнего самокатчика сбила машина, когда он пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения транспорта. Он скончался на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Авария произошла около 2:40 ночи. Автомобиля «Хендэ Солярис»,за рулем которого был 27-летний мужчина, ехал со стороны ул. Московская в направлении ул. 8 Марта. Погибший передвигался на прокатном электросамокате.

Водитель автомобиля имеет общий стаж управления транспортными средствами 10 лет, в момент управления был трезв. «На месте происшествия сотрудники полиции провели процессуальные действия, по данному факту органами внутренних дел проводится расследование»,— прокомментировали в ГИБДД.