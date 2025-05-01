В районе Автовокзала в Екатеринбурге насмерть сбили электросамокатчика
В Екатеринбурге на ул. Щорса, 93 (район Автовокзала) сегодня ночью насмерть сбили мужчину, который ехал на электросамокате, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. По предварительным данным, 25-летнего самокатчика сбила машина, когда он пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения транспорта. Он скончался на месте.
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Авария произошла около 2:40 ночи. Автомобиля «Хендэ Солярис»,за рулем которого был 27-летний мужчина, ехал со стороны ул. Московская в направлении ул. 8 Марта. Погибший передвигался на прокатном электросамокате.
Водитель автомобиля имеет общий стаж управления транспортными средствами 10 лет, в момент управления был трезв. «На месте происшествия сотрудники полиции провели процессуальные действия, по данному факту органами внутренних дел проводится расследование»,— прокомментировали в ГИБДД.