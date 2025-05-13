ГИБДД предложила запретить езду на электросамокатах в Екатеринбурге ночью

Заместитель начальника Госавтоинспекции Екатеринбурга Павел Крылов предложил депутатам гордумы рассмотреть запрет на работу самокатов с 23:00 до 6:00. Соответствующую инициативу он озвучил на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности. «В ночной период времени основной поток граждан, осуществляющих движение, очень мал. В 3:00 мало людей, у которых есть желание поехать куда-то на самокате»,— отметил господин Крылов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Замначальника ГИБДД города пояснил, что 1 мая в 2:40 пользователь электросамоката компании Whoosh выехал на перекресток ул. Щорса, 93 на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП с автомобилем Hyundai Solaris. От полученных травм 25-летний самокатчик скончался на месте.

Члены думской комиссии одобрили предположение направить инициативу для проработки в администрацию Екатеринбурга.

В 2025 году городские и региональные власти возобновили обсуждение новых ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в марте. Тогда мэрия Екатеринбурга провела опрос, по итогам которого наибольшее число голосов получил вариант о полном запрете электросамокатов в городе. В апреле представители кикшеринговых компаний сообщили, что с начала сезона заблокировали 4,3 тыс. аккаунтов из-за нарушений, часть из которых совершили дети. Владельцы СИМ заверили, что намерены увеличить контроль за соблюдением ПДД пользователями. Администрация, в свою очередь, пообещала ввести дополнительные зоны, где скорость самокатов будут замедлять. Начальник ГИБДД города Роман Ярыш в ответ заявил, что для безопасности в Екатеринбурге сделано недостаточно.

Подробнее о ситуации с электросамокатами в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал» «СИМы детям не игрушка».

Василий Алексеев