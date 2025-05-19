Самокатчик в Екатеринбурге врезался в припаркованную машину и погиб

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с электросамокатчиком. Авария случилась 19 мая около 4:00 на улице Первомайской, 56, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 36-летний житель поселка Патруши (Свердловская область) на прокатном электросамокате потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль Dodge Caliber. В результате столкновения самокатчик получил тяжелые травмы и скончался на месте до прибытия скорой.

По факту ДТП организована проверка.

Ранее заместитель начальника Госавтоинспекции Екатеринбурга Павел Крылов предложил депутатам гордумы рассмотреть запрет на работу самокатов с 23:00 до 6:00. По его словам, ночью людей на улицах очень мало, в том числе среди тех, кто хочет поехать куда-то на самокате.

Ирина Пичурина