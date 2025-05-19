Песков рассказал, от чего зависит проведение встречи Путина и Трампа

Встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что сроки встречи определят сами лидеры двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, уже команда будет под это подстраиваться»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Песков добавил, что встреча президентов должна быть результативной, и для этого «она должна быть хорошо подготовленной».

Сегодня господа Путин и Трамп проведут телефонный разговор. Он запланирован на 17:00 мск. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Дональд Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир по телефону».