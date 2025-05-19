Заявления Пескова о разговоре Путина и Трампа, визите Уиткоффа и Румынии
Песков сообщил время разговора с Трампом и назвал выборы в Румынии странными
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами уточнил время разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, прокомментировал результаты выборов в Румынии и похвалил США за дипломатические усилия по Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об общении Путина и Трампа
- Владимир Путин в понедельник в 17:00 проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.
- Разговор между президентами будет важный и пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.
- Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в зависимости от того, какие сроки они обозначат. Она должна быть хорошо подготовлена.
Об украинском урегулировании
- Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении.
- Для России предпочтительно добиться целей СВО политико-дипломатическими средствами.
О визите Уиткоффа
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не должен был прилететь в Россию в майские праздники. Это неправильная информация.
- Новый визит Уиткоффа в Москву состоится по мере необходимости.
О выборах в Румынии
- Президентские выборы в Румынии были по меньшей мере странными.
- В отсутствие фаворита победил тот, кто победил.
- Вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран ЕС — не новость.