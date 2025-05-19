Заявления Пескова о разговоре Путина и Трампа, визите Уиткоффа и Румынии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами уточнил время разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, прокомментировал результаты выборов в Румынии и похвалил США за дипломатические усилия по Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об общении Путина и Трампа

Владимир Путин в понедельник в 17:00 проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Разговор между президентами будет важный и пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в зависимости от того, какие сроки они обозначат. Она должна быть хорошо подготовлена.

Об украинском урегулировании

Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении.

Для России предпочтительно добиться целей СВО политико-дипломатическими средствами.

О визите Уиткоффа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не должен был прилететь в Россию в майские праздники. Это неправильная информация.

Новый визит Уиткоффа в Москву состоится по мере необходимости.

О выборах в Румынии