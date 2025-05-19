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Коммерсантъ FM
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Заявления Пескова о разговоре Путина и Трампа, визите Уиткоффа и Румынии

Песков сообщил время разговора с Трампом и назвал выборы в Румынии странными

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами уточнил время разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, прокомментировал результаты выборов в Румынии и похвалил США за дипломатические усилия по Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об общении Путина и Трампа

  • Владимир Путин в понедельник в 17:00 проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.
  • Разговор между президентами будет важный и пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.
  • Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в зависимости от того, какие сроки они обозначат. Она должна быть хорошо подготовлена.

Об украинском урегулировании

  • Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении.
  • Для России предпочтительно добиться целей СВО политико-дипломатическими средствами.

О визите Уиткоффа

  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не должен был прилететь в Россию в майские праздники. Это неправильная информация.
  • Новый визит Уиткоффа в Москву состоится по мере необходимости.

О выборах в Румынии

  • Президентские выборы в Румынии были по меньшей мере странными.
  • В отсутствие фаворита победил тот, кто победил.
  • Вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран ЕС — не новость.

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