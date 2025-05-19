Кремль сообщил, когда созвонятся Путин и Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонятся 19 мая в 17:00 по мск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне о запланированном телефонном разговоре заявил американский лидер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в ноябре 2018 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в ноябре 2018 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время пресс-колла Дмитрий Песков заявил, что разговор с Дональдом Трампом пройдет с учетом итогом переговоров с Украиной в Стамбуле. Кремль сообщит о результатах телефонного звонка, подчеркнул господин Песков.

Дата личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от сроков, которые установят сами лидеры, отметил пресс-секретарь российского президента. «Встреча Путина и Трампа должна быть результативной, для этого она должна быть хорошо подготовлена»,— подчеркнул представитель Кремля.

Дональд Трамп говорил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля АЭС. В этот же день он планирует созвониться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а после — с членами НАТО.

Лусине Баласян