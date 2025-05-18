Уиткофф: разговор Путина и Трампа устранит завалы в урегулировании на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что запланированный на 19 мая телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет успешным. Переговоры должны «устранить завалы» в процессе урегулирования на Украине, добавил господин Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на встрече в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на встрече в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы должны добиться прекращения огня. Это позиция президента (Дональда Трампа.— “Ъ”), и мы все согласны с этой позицией. И самое главное, мы должны добиться окончательного мирного соглашения»,— сказал спецпосланник в эфире ABC News. Стив Уиткофф добавил, что 19 мая будет определено, как стороны конфликта завершат переговоры.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 19 мая в 17:00 мск. По словам американского президента, темой переговоров будет вопрос территорий и контроля АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать запланированные для обсуждения темы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Елизавета Шмакова