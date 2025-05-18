Мир по телефону

Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, который станет первым контактом двух лидеров после российско-украинских переговоров в Стамбуле. В тот же день президент США намерен созвониться с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Трамп заявил, что для мира на Украине нужна его скорейшая встреча с российским президентом. Он считает, что только ему по силам урегулировать конфликт, однако в случае неудачи переговоров с Россией США, по его словам, могут ввести против нее «разрушительные санкции». О растущем двухпартийном давлении на администрацию США сторонников карательных мер против Москвы заявил и госсекретарь Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Понедельник Дональд Трамп собирается посвятить телефонным разговорам. Первым делом он позвонит Владимиру Путину, потом — Владимиру Зеленскому и нескольким европейским лидерам

Фото: Carlos Barria / Reuters Понедельник Дональд Трамп собирается посвятить телефонным разговорам. Первым делом он позвонит Владимиру Путину, потом — Владимиру Зеленскому и нескольким европейским лидерам

Фото: Carlos Barria / Reuters

После первых за последние три года российско-украинских переговоров в Стамбуле в переговорный процесс намерен активно включиться президент Трамп. «Мне надоело, что не я, а другие куда-то ездят, проводят переговоры»,— признался Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. «Только я могу сделать это, учитывая то, какой пост я занимаю»,— многозначительно заметил президент США в интервью Fox News, которое было записано 16 мая, в день российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Программу своих контактов на ближайшие дни Трамп расписал в соцсети Truth Social. «Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск). Затем я поговорю с президентом Украины Зеленским, а после этого — одновременно с президентом Зеленским и с некоторыми членами НАТО. Надеюсь, это будет продуктивный день, наступит перемирие и эта очень жестокая война завершится»,— сообщил он.

«Разговор готовится»,— подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков агентству ТАСС.

Решение президента США начать серию дипломатических контактов с разговора с Владимиром Путиным подтвердило его убежденность в необходимости искать политическое решение украинского конфликта в прямом диалоге лидеров США и России.

Значительная часть интервью Трампа Fox News была посвящена отношениям с Россией и его контактам с президентом Путиным, предыдущий разговор с которым состоялся 16 марта.

«Мы должны встретиться. Я думаю, мы сможем назначить дату»,— подчеркнул Трамп. «Без меня не будет сделки. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом»,— добавил он.

Отвечая на вопрос, не считает ли он отсутствие Владимира Путина в Турции на прошлой неделе подтверждением того, что российский президент якобы препятствует украинскому миру, глава Белого дома не согласился с такой оценкой. «Что ж, он (Владимир Путин.— “Ъ”) был за столом переговоров. Он хотел эту встречу»,— заявил Дональд Трамп, напомнив, что это президент России инициировал прямые переговоры Москвы и Киева 15 мая.

При этом Трамп вновь весьма нелестно отозвался о президенте Зеленском, который после переговоров в Стамбуле продолжил активные контакты с европейскими лидерами. «Я всегда говорил, что у него нет козырей»,— отметил Трамп, комментируя итоги встречи в Стамбуле. Он напомнил о том, что и раньше ему было тяжело общаться с Зеленским и что он по-прежнему считает его «величайшим торгашом в мире».

Как отмечает испанское издание Publico, президент Трамп недоволен последними действиями Зеленского, который требованиями немедленной встречи с Путиным в Турции, по мнению президента США, едва не сорвал переговоры в Стамбуле.

«Трампу, благосклонности которого добивался Зеленский после скандала в Белом доме, не понравились поспешность украинского лидера и его вызов Путину, что накалило ситуацию и вызвало недоверие России к будущим переговорам с Украиной»,— подчеркивает Publico. «То, что казалось смелым поступком Зеленского, обернулось поспешным и бессодержательным действием, которое дает Москве повод продолжать военные действия и делать ставку на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом»,— резюмирует издание.

Журнал The American Conservative обращает внимание на то, что позитивный отчет о переговорах российской и украинской делегаций, а также турецкой стороны резко контрастировал с негативной реакцией самого Зеленского и ключевых европейских лидеров — президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Европа мешала и даже подрывала усилия США. Европейские лидеры поощряли Зеленского выдвигать максималистские условия для достижения мира»,— отмечает издание.

Несмотря на это, президент Трамп может склониться к тому, чтобы возложить ответственность за срыв украинского урегулирования на Россию.

«Я введу их»,— заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос, могут ли последовать новые санкции против России, если «не будет сделки». «Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет»,— добавил он, не исключив, что это «будет разрушительно для России». «У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая»,— отметил Трамп. Впрочем, по его словам, он «предпочел бы не прибегать к санкциям»

«Европейские официальные лица расстроены и озадачены явными постоянными изменениями курса Трампа.

Они надеялись, что события этой недели сделают для Трампа очевидным то, что США должны строго ответить (России.— “Ъ”). Некоторые все еще верят, что американский президент будет придерживаться своих предыдущих угроз о введении так называемых вторичных санкций и банковских ограничений для Москвы»,— сообщает агентство Bloomberg.

Непростую ситуацию, в которой оказался президент США, признал госсекретарь США Марко Рубио, который 17 мая провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также изложил свое видение будущего переговорного процесса по Украине в интервью телеканалу CBS.

«Госсекретарь Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое в ходе российско-украинских переговоров 16 мая в Стамбуле, и передал решительное послание президента Трампа о том, что Соединенные Штаты привержены достижению устойчивого завершения российско-украинской войны. Всеобъемлющий мирный план, предложенный США, представляет собой наилучший способ продвижения вперед»,— заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

В свою очередь, в интервью телеканалу CBS Марко Рубио был вынужден признать, что единственное решение — «это прямой разговор между президентом Трампом и Владимиром Путиным», который предполагает проведение их личной встречи.

«Механика организации такой встречи потребует небольшой работы. Поэтому я не могу сказать, что планируется с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это»,— сообщил Марко Рубио. «С одной стороны, мы пытаемся завершить кровопролитную войну, добиться мира. И тут требуется проявить определенное терпение. С другой стороны, у нас мало времени: в мире происходит и много других событий, и ими нам тоже нужно заниматься»,— добавил госсекретарь США.

Как и президент Трамп, он напомнил, что администрация США не исключает возможности введения новых санкций против России. «Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса»,— заявил Рубио. Он напомнил, что законопроект о новых санкциях уже поддержали 77 из 100 членов Сената, и если их число перевалит за 80 и получит поддержку в нижней палате Конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие.

По словам Марко Рубио, США скоро определят, всерьез ли Россия настроена на решение украинского кризиса.

Законодательная инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэма предполагает введение пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.

Как сообщает издание The Telegraph, запланированные контакты президентов США и России, включая заявления о необходимости форсировать подготовку их личной встречи, еще больше накаляют ситуацию в отношениях Вашингтона с Киевом и европейскими союзниками. «Это причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На такой встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы»,— отмечает издание, называя это унижением и для европейских лидеров, после переговоров в Стамбуле ждавших от администрации США новых санкций в отношении России.

Сергей Строкань