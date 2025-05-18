Власти Франции ответили на пост Дурова о выборах в Румынии

МИД Франции отверг обвинения основателя Telegram Павла Дурова. Пресс-служба министерства назвала совершенно необоснованными его утверждения о том, что Франция вмешивается в президентские выборы в Румынии.

«Обвинения в адрес Франции являются лишь отвлекающим маневром перед лицом реальных угроз вмешательства, направленных против Румынии. Франция призывает всех румынских политических деятелей к ответственности и защите демократии»,— сообщила пресс-служба министерства в соцсети X.

Павел Дуров заявлял, что его якобы попросили «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» и заблокировать некоторые Telegram-каналы. Он не назвал просителя, но прикрепил к сообщению эмодзи багета и назвал просьбу вмешательством в румынские выборы.

Сегодня, 18 мая, в Румынии прошел второй тур выборов. Избирательные участки закрылись в 21:00 мск. Явка на выборах превысила 64%. ЦИК Румынии после подсчета 4,3% голосов заявлял, что глава правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион лидирует с 52,86% голосов, сообщало «РИА Новости». У его оппонента — мэра Бухареста Никушора Дана — 47,14%

Подробности — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».