Никушор Дан побеждает на выборах президента Румынии после подсчета 100% голосов

Проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на выборах президента Румынии с 53,62%. Об этом говорят данные Избирательной комиссии страны после 100% подсчитанных голосов. Всего он набрал 6,1 млн голосов.

Оппонент Никушора Дана, ультраправый глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион признал свое поражение. По итогам подсчета голосов он набрал 46,38% — 5,3 млн голосов. Он признался, что тяжело ощущать «горький привкус поражения» и заявил, что «не разочарует» 5 млн румын, проголосовавших за него.

По информации румынского издания Hotnews, после того, как стало известно о победе мэра Бухареста, улицы города заполнились людьми, которые скандировали имя Никушора Дана и кричали «Россия, не забывай, Румыния не твоя!».

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».