Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов). Об этом официально сообщил «Первый канал». Информация о том, что певец примет участие в конкурсе, появилась еще в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве и Подмосковье. Конкурс предполагает собой аналог «Евровидения». Мероприятие пройдет 20 сентября на «Live Арене».

В феврале спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что более 20 стран подтвердили участие в «Интервидении», в том числе Китай и Бразилия.

«Интервидение» уже существовало с 1965 по 1980 год. В нем участвовали страны социалистического блока, в числе которых СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия и Куба.

О том, как прошло «Евровидение» в нынешнем году,— в материале «Ъ» «Австрия заглушила политику».