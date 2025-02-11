Швыдкой: более 20 стран подтвердили участие в «Интервидении»

Более 20 стран заявили о своем участии в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», среди них исполнители из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока. Об этом сообщил в беседе с «РИА Новости» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Мероприятие пройдет в сентябре 2025 года в Москве и Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит»,— рассказал господин Швыдкой. По его словам, на конкурсе не будут применять один отработанный стандарт, как на «Евровидении». Напротив, посетители услышат разнообразие популярной музыки, связанной с традициями стран-участниц.

Также господин Швыдкой высоко оценил работу организаторов конкурса. «Команда, которая работает и со стороны фонда, который выступил с инициативой проведения этого конкурса, и команда "Первого канала" в содружестве, конечно, смогут создать уникальное явление, у которого, как мне представляется, большая перспектива»,— уточнил он.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного песенного конкурса «Интервидение». Одноименное шоу уже существовало в период СССР, с 1965 по 1980 год. В нем участвовали страны социалистического блока, в том числе СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия и Куба.