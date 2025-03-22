ТАСС: Shaman представит Россию на «Интервидении»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, представит РФ на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Shaman на концерте зале «Live Арена» (9 марта 2025 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Певец Shaman на концерте зале «Live Арена» (9 марта 2025 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Интервидение» уже существовало с 1965 по 1980 год. В нем участвовали страны социалистического блока, в числе которых СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия и Куба. В 2009 году Владимир Путин предлагал перезапустить конкурс, но он так и не состоялся.

3 февраля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве и Подмосковье. Конкурс предполагает собой аналог «Евровидения». При «Интервидении» сформирован наблюдательный совет, который утвердит концепцию проведения конкурса и его результаты. Его возглавил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Мероприятие пройдет в сентябре, точные даты проведения пока неизвестны. В прошлом месяце спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что более 20 стран подтвердили участие в «Интервидении», в том числе исполнители из Китая, Бразилии, Латинской Америки.